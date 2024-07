Wimbledon Sinner eliminato nei quarti | Medvedev vince in 5 set

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 9 luglio 2024) L'azzurro sconfitto dal russo che vola in semifinale Janniksconfitto oggi neidi finale del tabellone del singolare maschile di2024. L'azzurro, numero 1 del mondo, viene battuto dal russo Daniil, testa di serie numero 5, che si impone in 5 set per 6-7 (7-9), 6-4, 7-6 (7-4), 2-6, 6-3 dopo .