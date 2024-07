Wimbledon 2024 Medvedev | Sono molto contento partita dura VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) “Se vuoi battere Sinner, ladeve essere per forza. Lui ha avuto dei problemi tra la fine del secondo e l’inizio del terzo set, ma poi è tornato a giocare bene. Ioper la mia vittoria e per il tennis espresso oggi.nte il match, mireso conto che Jannik non si muoveva bene.stato bravo a restare concentrato e a giocare sempre il mio tennis, anche quando lui è tornato buone condizioni“. Queste solo le recenti dichiarazioni di Daniil, rilasciate al termine del match valido per i quarti di finale dicon Jannik Sinner. Vittoria per il tennista russo in cinque set e qualificazione alla semifinale del prestigioso torneo sull’erba di Londra,nte la quale sfiderà uno tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul.