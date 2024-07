Wimbledon 2024 cambia il calendario delle Finali del torneo a Londra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) La pioggia è ormai compagna di viaggio fissa per giocatori, giocatrici e organizzatori a. Non poche le difficoltà nel gestire la situazione, nei giorni precedenti, in considerazione anche della questione oscurità e del coprifuoco previsto dallo Slam. Per la presenza persistente di Giove Pluvio, nella stanza dei bottoni del Major britannico si è stati costretti are il programma originario. In che modo? Il riferimento è alla disputadel doppio misto, del doppio femminile e del doppio maschile. Sulla carta, si prevedeva la disputa solo dell’atto conclusivo del singolare maschile domenica 14 luglio, ma in questo caso vi sarà un’eccezione. Nell’edizione corrente, infatti, sarà la Finale del doppio misto a far calare il sipario sui Championships.