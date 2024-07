Welfare | Adnkronos Q&A genitori e caregiver le sfide del lavoro per la cura delle persone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (/Labitalia) - Donne e uomini. Ma anche madri, padri,e diversità da includere. L'attenzione allenel mondo deldeve avere una prospettiva larga. Le politiche pubbliche devono fare la loro parte ma molto possono fare anche le aziende. Di questi temi si parlerà durante il nuovo appuntamentoQ&A 'La', in programma a Palazzo dell'informazione l'11 luglio, in occasione della Giornata mondiale della Popolazione, con l'obiettivo di far crescere la consapevolezza su alcune tematiche cruciali come l'importanza del controllo familiare sulle nascite, la parità tra i sessi, il contrasto alla povertà, la salute durante la maternità e i diritti umani. Il dibattito, alimentato anche da un sondaggio lanciato dasul proprio portale, sarà aperto da alcune interviste istituzionali che lasceranno poi il posto a una mattina difocalizzata su due temi principali: work life balance, la ricerca di un equilibrio; parità di genere, il congedo parentale Proprio sul work life balance una recente indagine di Manageritalia offre dei numeri che saranno spunto di riflessione.