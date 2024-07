Vigili del fuoco fiamme a Cerveteri e a Pomezia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2024) Dalle ore 15:00 circa, ideldi Roma stanno intervenendo ain Via del Mare, 181 e ain Via del Castel Campanile, 20 per due grandi incendi di sterpaglie e colture. Sono stati richiesti moduli antincendio per contrastare le. Al momento non ci sono persone coinvolte. (Com/Red/Dire).