Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 20:30 (Di martedì 9 luglio 2024) Viabilità 9 LUGLIO 2024 ORE 20.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E L’APPIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARICA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 19:45 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA PONTINA E VIA DEL MARE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARICA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONATO TRA POMEZIA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE DI LATINA DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 19:15 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E APPIA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARICA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE E STATA RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI POMEZIE, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA E VIA DEI RITULI RIMANENDO SULLA PONTINA TROVIAMO DELLE CODE ANCHE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ 9 LUGLIO 2024 ORE 18. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E APPIA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARICA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE E STATA RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI POMEZIE, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA E VIA DEI RITULI RIMANENDO SULLA PONTINA TROVIAMO DELLE CODE ANCHE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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