Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 19:45 (Di martedì 9 luglio 2024) Viabilità 9 LUGLIO 2024 ORE 19.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA PONTINA E VIA DEL MARE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARICA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONATO TRA POMEZIA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE DI LATINA DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ 9 LUGLIO 2024 ORE 18. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E APPIA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARICA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE E STATA RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI POMEZIE, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA E VIA DEI RITULI RIMANENDO SULLA PONTINA TROVIAMO DELLE CODE ANCHE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 18:45 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E APPIA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARICA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE E STATA RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI POMEZIE, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA E VIA DEI RITULI RIMANENDO SULLA PONTINA TROVIAMO DELLE CODE ANCHE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 18:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 9 LUGLIO 2024 ORE 17. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE E STATO RISOLTO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, TRAFFICO REGOLARE SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINIO E ARDEATIANA, MENTRE IN INTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER TOR CERVARA TRAFFICO INCOLONANTO PER INCIDENTE SULLA PONTINA NEI PRESSI DI POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, RIPRISTINATO IL REGOLARE SERVIZIO SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITA ROMA-FIRENZE, IN PRECEDENZA RALLENTATA PER UN GUASTO ALL’ALTEZZA DI CAPENA, I CONVOGLI HANNO REGISTRATO FINO A 30 MINUTI DI RITARDO DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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