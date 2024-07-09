Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 18:15 (Di martedì 9 luglio 2024) Viabilità 9 LUGLIO 2024 ORE 17.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 Roma-NAPOLI, DOVE E STATO RISOLTO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, TRAFFICO REGOLARE SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma FIUMICINIO E ARDEATIANA, MENTRE IN INTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER TOR CERVARA TRAFFICO INCOLONANTO PER INCIDENTE SULLA PONTINA NEI PRESSI DI POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, RIPRISTINATO IL REGOLARE SERVIZIO SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITA Roma-FIRENZE, IN PRECEDENZA RALLENTATA PER UN GUASTO ALL’ALTEZZA DI CAPENA, I CONVOGLI HANNO REGISTRATO FINO A 30 MINUTI DI RITARDO DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 17:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE E STATO RISOLTO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, TRAFFICO REGOLARE SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINIO E ARDEATIANA, MENTRE IN INTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER TOR CERVARA TRAFFICO INCOLONANTO PER INCIDENTE SULLA PONTINA NEI PRESSI DI POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, RIPRISTINATO IL REGOLARE SERVIZIO SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITA ROMA-FIRENZE, IN PRECEDENZA RALLENTATA PER UN GUASTO ALL’ALTEZZA DI CAPENA, I CONVOGLI HANNO REGISTRATO FINO A 30 MINUTI DI RITARDO DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 17:15 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI NAPOLI SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA VI SONO DEI RALLETAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER TOR CERVARA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULA LINEA DELL’ALTA VELOCITA ROMA-FIRENZE A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA TRA CAPENA E GALLESE, I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 30 MINUTI DI RITARDO DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 16:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 9 LUGLIO 2024 ORE 16. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI NAPOLI SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA VI SONO DEI RALLETAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER TOR CERVARA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULA LINEA DELL’ALTA VELOCITA ROMA-FIRENZE A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA TRA CAPENA E GALLESE, I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 30 MINUTI DI RITARDO DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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