Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 17:15 (Di martedì 9 luglio 2024) Viabilità 9 LUGLIO 2024 ORE 16.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI NAPOLI SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA VI SONO DEI RALLETAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER TOR CERVARA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA CIRCOLazioNE SULA LINEA DELL’ALTA VELOCITA Roma-FIRENZE A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA TRA CAPENA E GALLESE, I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 30 MINUTI DI RITARDO DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 16:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI NAPOLI SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA VI SONO DEI RALLETAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER TOR CERVARA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULA LINEA DELL’ALTA VELOCITA ROMA-FIRENZE A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA TRA CAPENA E GALLESE, I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 30 MINUTI DI RITARDO DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 15:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 9 LUGLIO 2024 ORE 15. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA SPOSTIAMOCI SULL’A12 ROMA-TARQUINIA DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CERVETERI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTREMBE LE DIREZIONI E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE PASSIAMO CANTIERI SULLA A1 ROMA NAPOLI PER CONSENTIRE L’INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE ANTIRUMORE A PARTIRE DA QUESTA SERA E FINO AL 12 LUGLIO CHIUSURA DEL CASELLO DI VALMONTONE IN FASCIA ORARIA 22-5 DEL MATTINO IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI USARE LA STAZIONE DI COLLEFERRO DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 12:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. PREVISTO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON IL LIMITE DI VELOCITA A 50 KM ORARI IN CORRISPONDENZA DELLE LAVORAZIONI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. VIABILITÀ 9 LUGLIO 2024 ORE 11. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE SI STA NORMALIZZANDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SEGNALIAMO UN INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AL MOMENTO CI SONO CODE TRA VIA DELLA SERENISSIMA E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO CASILINA E LO SVINCOLO APPIA INFINE PER I CANTIERI IN CORSO RICORDIAMO CHE SU VIA PONTINA CONTINUANO FINO AL 19 LUGLIO GLI INTERVENTI SUI CARTELLI PUBBLICITARI TRE ROMA E TERRACINA. romadailynews
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