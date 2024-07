Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2024)9 LUGLIOORE 11.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE SI STA NORMALIZZANDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO UN INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AL MOMENTO CI SONO CODE TRA VIA DELLA SERENISSIMA E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO CASILINA E LO SVINCOLO APPIA INFINE PER I CANTIERI IN CORSO RICORDIAMO CHE SU VIA PONTINA CONTINUANO FINO AL 19 LUGLIO GLI INTERVENTI SUI CARTELLI PUBBLICITARI TREE TERRACINA. PREVISTO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON IL LIMITE DI VELOCITA A 50 KM ORARI IN CORRISPONDENZA DELLE LAVORAZIONI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.