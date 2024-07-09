Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 09:15 (Di martedì 9 luglio 2024) Viabilità 9 LUGLIO 2024 ORE 08.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA PONTINA AL MOMENTO CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI RUTULI E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA DOVUTE ANCHE A UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI VIA TUSCOLANA ANDANDO AVANTI CODE A TRATTI TRA PONTINA E Roma FIUMICINO IN CARREGGITA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA BIS E PROSEGUENDO TRA CASAL DEL MARMO E VIA AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTOMACCIO E LA TANGENZIAL EST IN DIREZIONE DEL CENTRO INFINE CODE SU VIA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 08:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 9 LUGLIO 2024 ORE 08. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA PONTINA AL MOMENTO CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI RUTULI E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ROMA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA DOVUTE ANCHE A UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI VIA TUSCOLANA ANDANDO AVANTI CODE A TRATTI TRA PONTINA E ROMA FIUMICINO IN CARREGGITA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA BIS E PROSEGUENDO TRA CASAL DEL MARMO E VIA AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTOMACCIO E LA TANGENZIAL EST IN DIREZIONE DEL CENTRO INFINE CODE SU VIA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 08:15 - 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE ALTEZZA DI POMEZIA AL MOMENTO CI SONO CODE DAL BIVIO LAURENTINA IN DIREZIONE ROMA PROSEGUENDO CODE AL’ALTEZZA DI VIA DI TRIGORIA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA A24 ROMA TERAMO PROSEGUENDO SUL TRATTO URBANO DI QUEST’ULTIMA CODE VERSO IL CENTRO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST INFINE CODE SU VIA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DI GROTTAROSSA SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ 9 LUGLIO 2024 ORE 07. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE ALTEZZA DI POMEZIA AL MOMENTO CI SONO CODE DAL BIVIO LAURENTINA IN DIREZIONE ROMA PROSEGUENDO CODE AL’ALTEZZA DI VIA DI TRIGORIA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA A24 ROMA TERAMO PROSEGUENDO SUL TRATTO URBANO DI QUEST’ULTIMA CODE VERSO IL CENTRO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST INFINE CODE SU VIA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DI GROTTAROSSA SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma