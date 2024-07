Vertice NdC | siamo ago della bilancia politico e aritmetico designati nuovi vertici provinciali del partito

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 9 luglio 2024)Ndc: presieduta dal Sindaco Clemente Mastella una riunione del coordinamento provinciale Noi di Centro Benevento, 9 luglio 2024 – Si è svolta, stamane, presieduta dal segretario nazionale Clemente Mastella una riunione del coordinamento provinciale di Noi di Centro. La riunione è stata utile per approfondire, a distanza di un mese e dunque con la necessaria freddezza, gli esiti delle Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. In provincia di Benevento è emerso, in maniera lapalissiana, un dato: Noi di Centro è l’agotra gli schieramenti concorrenti di centro-destra e centro-sinistra. Un semplice calcolotestimonia che un’ipotetica coalizione di centro-sinistra con i votilista Stati Uniti d’Europa avrebbe toccato quota 60mila voti e surclassato il centrodestra, all’inverso se il tesoretto moderato si dirigesse verso il centrodestra non ci sarebbe più partita.