Vasto incendio sulle colline di Cesena | in azione i vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – Unpiuttostoè in corso da alcune oreti, comune di Roncofreddo, località Gualdo. In fiamme vegete dalle 15 cinque squadre deideldi, Bagno di Romagna e l'elicottero in ausilio da Bologna sono inper lo spegnimento. .