Varazze uomo investito da un treno indagini in corso e circolazione ferroviaria in tilt in Liguria

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 9 luglio 2024) Unè mortoda unmentre si trovava nella stazione di, in provincia di Savona. Il fatto è avvenuto una manciata di minuti prima delle 6,30, all’interno della stazione di, precisamente al binario 3. Non si conoscono ancora le cause dell’accaduto: al momento non è e .