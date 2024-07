Usa lasciano in auto figlio di 2 anni per comprare petardi | piccolo trova la pistola spara e muore

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 9 luglio 2024) Il dramma in un parcheggio di un centro commerciale della Gerorgia, in Usa, dove il bimbo era stato lasciato da solo dai genitori per andare adei fuochi d’artificio per la festa del 4 luglio. Ilhato l'arma carica e si èto accidentalmente. .