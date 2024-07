Una nuova guida per l’istruzione e la formazione degli adulti | l’iniziativa della Provincia di Bergamo

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 9 luglio 2024) Ladiha introdotto la prima edizionedi orientamento per gli, in collaborazione con i Centrili perdie Treviglio e l’Ufficio Scolastico Territoriale di. Questaè stata creata per aiutare giovani ea riprendere o continuare il loro percorso scolastico, acquisire nuove competenze o riqualificarsi. L'articolo Unapere ladi. .