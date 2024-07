Una lapide a memoria del vescovo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Sulla facciata della chiesa parrocchiale di San Michele arcangelo dove venne battezzato nel 1877, c’è ora unaindi monsignor Antonio Maria Capettini, missionario per 25 anni in Cina dal 1901 al 1925, consacratonel 1919 subentrando come vicario apostolico a un altro lomellino, monsignor Pio Giuseppe Passerini. La scopertura dellacommemorativa è avvenuta con la cerimonia di sabato pomeriggio, nella ricorrenza del 66esimo anniversario della morte, alla presenza di autorità religiose e civili. Dopo i saluti del parroco don Piero Rossi Borghesano e del sindaco Roberto Bertassi, è intervenuto Padre Massimo Casaro per il Pontificio Istituto Missioni Estere (Pime) di Milano e il pronipote Francesco Meriggi ha raccontato il ricordo dei famigliari, con aneddoti appresi dai nonni e dai genitori.