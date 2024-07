UFFICIALE – Martinez arriva l’atteso annuncio dell’Inter! Il comunicato

Leggi tutta la notizia su inter-news

Josep Martinez è un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo il contratto depositato in Lega, è arrivato anche l'annuncio ufficiale del club nerazzurro che ha il suo nuovo vice Sommer. VICE SOMMER – Josep Martinez è un nuovo calciatore dell'Inter. Il portiere spagnolo, che arriva dal Genoa a titolo definitivo, sarà il nuovo vice di Yann Sommer, ruolo ricoperto la scorsa stagione dall'ormai ex nerazzurro Emil Audero. Lo spagnolo inizierà subito la sua avventura all'Inter con il raduno in programma sabato 13 luglio ad Appiano Gentile mentre venerdì 12 è prevista la classifica conferenza stampa di Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta.