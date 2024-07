Ue Patuelli | Italia sia protagonista nuova Commissione ruolo economico e vicepresidenza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. - (Adnkronos) - "Non basta un'Unione Europea sempre più ampia, ma basata principalmente sull'economia, sulla libera circolazione di persone, merci e denari, sulla Pac e sull'incompleta Unione bancaria che hanno rappresentato i progressi possibili. Non bastano le graduali crescite di importanza delle Istituzioni europee. È sterile criticare la Ue per competenze che i Trattati non le attribuiscono appieno. Occorre trovare lo slancio imposto dai tempi più duri, con unastrategia europea, con nuovi Trattati e una vera Costituzione, con norme per la parità concorrenziale nel mercato interno e per lo sviluppo di tutte le aree d'Europa, innanzitutto le svantaggiate come il Mezzogiorno. La ricerca della stabilità finanziaria deve essere sempre inscindibile con gli stimoli allo sviluppo e all'occupazione.