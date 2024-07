Ue | Fidanza Fdi ' Conte passa da Trump a Salis e Rackete'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni del Presidente del M5S Giuseppesul presunto isolamento europeo e internazionale di Giorgia Meloni lasciano esterrefatti”. È quanto dichiara in una nota il capodelegazione di Fratelli d'Italia- Ecr al Parlamento Europeo, Carlo. “È lo stessoche ha visto i suoi eurodeputati trascorrere lunghissimi anni tra i “non iscritti”, senza la minima capacità di incidere pur essendo stati lungamente al governo; ed è lo stessoche oggi per disperazione li ha traghettati nell'eurogruppo della sinistra comunista, al fine di dare loro un tetto politico purchessia, incurante di tradire moltissime promesse. Quello stessoil cui massimo riconoscimento in politica estera all'allora premierfu il famigerato “Giuseppi” pronunciato da Donaldpossiamo capire chere daa Carolae Ilariapossa far girare la testa, ma attaccare in modo così sgangherato un Presidente del Consiglio che proprio in queste ore si trova negli USA, come sempre da protagonista, in uno storico vertice NATO, la dice lunga sul grado di disperazione del M5S”.