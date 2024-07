Tuffo dal Ponte del Mare | sfida pericolosa sotto gli occhi di tutti VIDEO

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 9 luglio 2024) Pescara - Un giovane si è tuffato dalle acque vietate del fiume, scavalcando la recinzione del "del" a petto nudo, in pantaloncini e scarpe da ginnastica,lo sguardo indifferente di amici e passanti. Ora la polizia e la guardia costiera sono sulle sue tracce per infliggergli una multa. Il gesto, avvenuto in pieno giorno, ha visto il ragazzo compiere il salto tra l'indifferenza dei presenti. Gli amici che lo accompagnavano non solo non hanno cercato di fermarlo, ma lo hanno assecondato, probabilmente attratti dall’adrenalina del momento. Sorprendentemente, anche i passanti non hanno avvisato le autorità, lasciando che il giovane compisse l'atto senza alcun intervento. La polizia e la guardia costiera stanno ora cercando di identificare il tuffatore per sanzionarlo adeguatamente.