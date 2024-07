Tribunale e Procura Sciopero e presidio degli amministrativi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Prosegue la protesta dei lavoratoriufficidele delladi Bergamo con la proclamazione di unodi due ore per questa mattina conda davanti aldalle 10 alle 12. I motivi sono gli stessi sin dal 30 gennaio scorso, quando era partito lo stato di agitazione: "un accordo modificato unilateralmente sull’orario di lavoro, ma anche una lunga lista di problemi, dagli stipendi non adeguati al caro vita, ai salari accessori poco remunerativi e pagati anche a distanza di anni, ai buoni pasto fermi da vent’anni (e nemmeno accettati dagli esercizi commerciali). E, ancora, problemi di sicurezza negli uffici, riqualificazioni mai ottenute, mancata formazione a fronte di continue riforme del comparto, mansioni elettorali sempre più complesse retribuite solo dopo anni, udienze che si protraggono oltre all’orario di lavoro, Fondo unico di amministrazione irrisorio, procedure sulle performance del personale inutili e farsesche" affermano i sindacati in una nota ufficiale nella quale aggiungono che "in questi due mesi, in particolare, non è giunta alcuna informazione inerente il dubbio di illegittimità dell’accordo sull’orario di lavoro che, ad oggi, è stato unilateralmente modificato dal Dirigente amministrativo".