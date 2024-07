Traffico Roma del 09-07-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione Grande Raccordo Anulare trafficato lungo la carreggiata esterna con rallentamenti e code per incidente tra le uscite per Fiumicino e Appia in carreggiata internarallentato tra le uscite ospedale Sant'Andrea via Salaria seguire il rallentamenti e code tra l'uscita Nomentana e Prenestina in via del Foro Italico si sta in coda pertra gli svincoli Corso di Francia & via Salaria direzione San Giovanni sulla Pontina segnalato una coda tra Tor de' Cenci e il raccordo anulare lavori programma questa notte presso la galleria Giovanni XXIII dalle 22 alle 6 chiusa via del Foro Italico tra viale di Tor di Quinto è la galleria nei due sensi di marcia e con lo stesso orario la galleria è chiusa da via della Pineta Sacchetti a via del Foro Italico di lezione San Giovanni