Traffico Roma del 09-07-2024 ore 08 | 30

(Di martedì 9 luglio 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione anche per un incidente code sulla carreggiata interna del Grappa alle uscite casiline Appia ancora lentamente fino al bivio per laFiumicino se prendi interna perintenso file tra Nomentana e Tiburtina in esterna rallentamenti e code tra salari e Cassia bis Poi tra le uscite via Trionfale Ottavia via di Casal Lumbroso ancora tra Appia Tiburtina sul viadotto della Magliana Ci sono code da via del Cappellaccio verso via Laurentina e rallentamenti e code lungo il tratto Urbano della A24L’Aquila da Tor Cervara sia verso la tangenziale est sia in direzione del raccordo anulare sulla tangenziale Abbiamo quello dei tra via dei Monti Tiburtini e la galleria Giovanni XXIII in direzione dello stadio verso San Giovanni rallentamenti con code tra Nomentana e Largo Settimio Passamonti tu le consolari maggiorsu via Flaminia via Salaria in coda rispettivamente dal raccordo a via di Grottarossa e dall’ aeroporto Urbe verso la tangenziale est su via Pontina code a tratti da Pomezia a Spinaceto verso l’Eur la polizia locale Ci segnala incidente su via Tuscolana concone nei pressi di largo volumnia per dettagli su queste altre notizie consultate il sito