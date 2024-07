Tour de France 2024 tappa di oggi 8 luglio | percorso orari tv Duello Girmay-Philipsen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Si ricomincia con una probabile volata alde. Appuntamento dopo il primo giorno di riposo con la decimaalla Grande Boucle: andiamo a scoprirla nel dettaglio con, altimetria, favoriti, programma e palinsesto TV. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELDEDALLE 13.25187,3 chilometri con partenza da Orléans ed arrivo a Santi-Amand-Montrond: la ripartenza perfetta per la Grande Boucle visto che non ci sono GPM nella giornata odierna. L’unico rischio è quello del vento laterale, che potrebbe spirare nelle fasi finali: le compagini dei big dovranno stare attente come sempre ai ventagli. La volata è quasi scontata. ALTIMETRIA FAVORITI Jasperparte nuovamente da favorito: riuscirà finalmente ad imporsi dopo più di una delusione nella prima settimana? Occhio alla Maglia Verde Biniamche arriva da due vittorie e quindi ha tutte le carte in regola per ripetersi ancora.