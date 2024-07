Tour de France 2024 | le classifiche generali maglia per maglia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Ledeldeaggiornate tappa per tappa. Sarà grande lotta, probabilmente tra Pogacar e un acciaccato Vingegaard, per la prestigiosagialla. Da non trascurare anche laa pois, ovvero quella per gli scalatori, laverde, ovvero la classifica a punti, e labianca, la classifica giovani. Sportface.it vi terrà costantemente aggiornati ogni giorno con cronache,, pagelle e tanto altro. Intanto ecco ledeldeaggiornate tappa dopo tappa.GIALLA (CLASSIFICA GENERALE) Tadej Pogacar (UAE Emirates) in 40:02.48 Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) +0.33 Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) +1.15 Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) +1.