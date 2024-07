Total War | Pharaoh Dynasties annunciata la data d’uscita con un nuovo trailer

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 9 luglio 2024) SEGA Europe e The Creative Assembly hanno annunciato oggi cheWar:uscirà il 25 luglio. Questa espansione gratuita offre una serie di nuove caratteristiche all’esperienza della campagna, tra cui nuove regioni della mappa, culture, unità, meccaniche di gioco e ampi miglioramenti all’esperienza di gioco. Conduci nuove culture Quattro iconiche culture del mondo antico si uniscono nella lotta per contenere i cataclismi del crollo dell’Età del Bronzo: Babilonia, Assiria, Micene e Troia. Ognuna di esse offre un’esperienza di campagna unica, con leader storici emblematici, eserciti diversi da comandare, divinità da venerare e molto altro ancora. Inoltre, sono disponibili altre 25 fazioni minori, come gli Eoli, guidati dal leggendario Achille, o Napata, guidal re guerriero Memnone.