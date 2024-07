TennisWimbledon | Paolini in semifinale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 9 luglio 2024) 20.06 Jasmineconquista laa Wimbledon per la prima volta nella sua carriera. La toscana, n.7 del seeding londinese, supera 6-2 6-1 in 58' la statunitense Emma Navarro (n.19) che la aveva sempre sconfitta nei tre precedenti prima di oggi. Inlatrova la croata Donna Vekic, n.37 Wta. Le due saranno in campo giovedì.