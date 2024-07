Tennis tavolo a Roma i Mondiali | mercoledì ' sfida' Abodi-Santanché

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 lug. (Adnkronos) -didacelebra l'evento sportivo più grande e numeroso mai ospitato: 6.100 atleti, provenienti da 110 Paesi e 5 Continenti; 2.500 accompagnatori e official; 300 tavoli da gioco e 200 arbitri, per un indotto turistico stimato in decine di migliaia di presenze da tutto il mondo. La manifestazione si concluderà alla Nuova Fiera di, domenica 14 luglio. In unad'eccezione,10 luglio alle 18:00, il ministro del Turismo Daniela Santanchè si confronterà con il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea, accolti dall'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda diCapitale Alessandro Onorato e dal presidente della FITET Renato Di Napoli. Su unda ping-pong, i due dicasteri incroceranno le racchette.