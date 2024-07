Tennis tavolo a Roma i Mondiali | mercoledì ‘sfida’ Abodi-Santanché

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 9 luglio 2024) (Adnkronos) –didacelebra l’evento sportivo più grande e numeroso mai ospitato: 6.100 atleti, provenienti da 110 Paesi e 5 Continenti; 2.500 accompagnatori e official; 300 tavoli da gioco e 200 arbitri, per un indotto turistico stimato in decine di migliaia di presenze da tutto il mondo. La manifestazione si .