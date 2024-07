Targhe Tenco 2024 vincitori | Benvegnù Molinari Diodato

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 9 luglio 2024) Annunciate le opere vincitrici delle, miglior album per Paolo, miglior canzone singola aAnnunciate le opere vincitrici delle: Migliore album in assoluto È inutile parlare d’amore di Paolo, Migliore album in dialetto Assamanù di Setak, Migliore album opera prima Curami l’anima di Elisa Ridolfi, Migliore album di interprete Hasta Siempre Mercedes di Simona, Migliore canzone singola La Mia Terra die Migliore album a progetto Sarò Franco – Canzoni inedite di Califano. Risultato record nella fase del ballottaggio con la partecipazione di 239 votanti! Il prestigioso riconoscimento viene assegnato dal 1984 a I migliori dischi dell’anno di canzone d’autore pubblicati nel corso dell’anno, ovvero resi disponibili in qualunque modo al pubblico dal 1° giugno 2023 al 31 maggio