Steve Ballmer supera Bill Gates | l’ex CEO di Microsoft è ora l’uomo più ricco

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di martedì 9 luglio 2024), ex CEO di, noto per la sua energia e capacità di venditore, hato per la prima voltanella classifica delle persone più ricche del mondo. Secondo il Bloombergionaires Index,è ora la sesta persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto di 157,2 miliardi di dollari. Questo sorpasso è dovuto ? .