SPIGOLATURE INTORNO AL MITO DI ER NELLA REPUBBLICA DI PLATONE

(Di martedì 9 luglio 2024) di Carlo Di Stanislao Ogni azione ha le sue conseguenze “A lo dire abbi misura” Motto araldico della famiglia Melatino di Teramo, XV secolo Ladipresenta nel finale del suo ultimo libro un, ilDI ER, per cui l’uomo che vuole essere fedele al suo compito di praticare la giustizia si trova di fronte al problema del suo destino. Er è l’eroe guerriero della Panfilia, morto in guerra, il cui corpo ritrovato dopo 10 giorni, viene portato su una pira. Due giorni dopo si ridesta e racconta quel che ha visto nell’aldilà. Ma come mai latermina con questo? In un certo senso, è coerente questa proposizione del libro II, per cui “se una città è più grande di un individuo, nel campo più grande ci sarà una più grande giustizia e più facile da apprendere, per poi applicare all’individuo singolo la conformità con il modello più grande”.