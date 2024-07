Spagna in finale agli Europei | Francia rimontata Yamal e Dani Olmo risolutori Mbappé a secco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Laè la prima finalista degli2024 di calcio, dopo aver sconfitto laper 2-1 nella sfida andata in scena all’Allianz Arena di Monaco. Le Furie Rosse hanno avuto la meglio in un big match rovente e si sono meritate la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro la vincente del confronto tra Inghilterra e Olanda. La corazzata iberica è riuscita a bucare per ben due volte l’arcigna difesa transalpina, che fino a oggi era stata insuperabile in questa rassegna continentale. I Galletti hanno anche trovato il primo gol su azione dell’intera competizione (dopo due autoreti e un rigore), ma non è bastato per meritarsi la possibilità di lottare per la conquista del trofeo. Laè passata in vantaggio al 9? con Kolo Muani: cross disul secondo palo, Laporte si perde il francese, il quale insacca di testa.