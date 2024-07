Spagna-Francia Bizzotto SENZA VOCE per la telecronaca sulla Rai

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 9 luglio 2024) L’episodio durante la, con i problemi per il telecronista StefanoRai Problemi per il telecronista della Rai Stefanodurante la partita tra, valida per la semifinale degli Europei. Il giornalista è infatti praticamente. Un problema che lo sta costringendo ad uno sforzo extra, così come per Daniele .