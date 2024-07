Spaccata con tombino al ristorante indiano Arrestato l’autore | il giudice lo tiene dentro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024)con, nella notte tra sabato e domenica la polizia di stato hain via Rossini un cittadino marocchino di 28 anni accusato di furto aggravato ai danni di undella zona. Secondo quanto ricostruito dalle volanti di via Zara, il 28enne, intorno alle tre e mezzo, avrebbe prelevato undalla sede stradale per poi scaraventarlo violentemente contro la porta a vetri del locale preso di mira, il. Una volta infranta la vetrata, l’uomo si sarebbe introdotto all’interno dell’attività per poi allontanarsi poco dopo con al seguito il registratore di cassa. Il forte rumore di vetri infranti, però, avrebbe attirato l’attenzione di alcuni passanti che non hanno esitato a contattare il numero d’emergenza 112 Nue.