Sociale Nomos | In Toscana 85 mila malati di Alzheimer a rischio solitudine

(Di martedì 9 luglio 2024) Firenze, 9 luglio 2024 – “Per i 950toscani over 65 e per le 85persone affetti da(dati Regione, 2023) l'estate può essere un momento a”. A rilevare anche per questo inizio estate la situazione critica per molti anziani è Gaia Guidotti, vicepresidente della cooperativa. “L'estate - spiega Guidotti - è un momento molto delicato per anziani ee per le loro famiglie, un periodo ad altodi peggioramento delle condizione dicon ricadute sulla qualità della vita”. "Per far fronte alle richieste che arriveranno dalle famiglie dei- continua la vicepresidente -ha deciso di mantenere invariati i servizi e la dotazione di personale. I Caffèe gli Atelierpossono accogliere anche ospiti occasionali, oltre a quelli già iscritti, e possono essere attivati i servizi emergenziali.