Sinner | Oggi piccoli errori punto ai grandi tornei

(Di martedì 9 luglio 2024) AGI Jannikin conferenza stampa ha dato qualche dettaglio sul malessere che l'ha costretto a richiedere un medical time out all'inizio del terzo set nel quarto di finale di Wimbledon contro Daniil Medvedev, poi perso al quinto set. "Stanotte non mi sentivo molto bene e non ho riposato - ha detto - quando sono uscito dal campo mi girava la testa: è stato il momento più complicato ma non ho vomitato e comunque non ho mai pensato al ritiro". "tante cose piccole hanno fatto la differenza: il livello è cosi' alto che se sbagli perdi la partita.dovevo far meglio tante cose e non ci sono riuscito. Va bene lo stesso: dobbiamo imparare da questi". Jannikai microfoni di Sky sintetizza così la sconfitta odierna nei quarti di finale di Wimbledon contro Daniil Medvedev, la prima da quando è ufficialmente n.