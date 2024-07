Sicurezza Confesercenti denuncia | In Versilia molti meno uomini rispetto alla Romagna

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 9 luglio 2024) "Circa 300 unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza schierate nella costa romagnola da luglio a settembre, solo 40 per ora in. E' evidente che qualcosa non va e ci auguriamo che i parlamentari della maggioranza espressione del territorio, ma anche i consiglieri regionali, possano porre rimedio sperando che non sia tardi" L'articolo: “In” proviene da Firenze Post. .