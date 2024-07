Si ribalta con l’auto anziano finisce all’ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Prato, 10 luglio 2024 – Incidente stradale questa mattina in via Po intorno alle 13: un uomo di 76 anni ha perso il controllo della sua auto, che si èta. L’uomo è rimasto incastrato all’interno; sul posto i vigili del fuoco di Prato, la polizia municipale e il 118, che ha portato l’uomo in codice gialloSanto Stefano. Nell’incidente sono rimaste danneggiate alcune vetture in sosta. .