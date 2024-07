Se resto incinta perdo la terribile challenge della Sex Roulette che spopola tra i giovani

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 9 luglio 2024) I social hanno già dato prova, in passato, di essere forieri anche die sfide estremamente pericolose, potenzialmente letali, e quellaSexrientra appieno nella categoria. Come analizzato in un articolo di Today, la “sfida” coinvolge – come spesso accade quando si tratta disocial – ragazzi e ragazzessime, perlopiù minorenni, e prevede di avere rapporti sessuali non protetti. Chi restaperde la sfida, e deve fare ricorso all’aborto. Alcune varianti ancor più folli prevedono la partecipazione di una persona sieropositiva, di cui si ignora l’identità, a festini a base di sesso e alcol, in modo che anche i maschi possano “perdere” contraendo il virus dell’Hiv.Sexsi parla fin dallo scorso anno, ed è un fenomeno che in Italia riguarda soprattutto il Nord Italia, con Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova come province più coinvolte, e Napoli; i ragazzi che hanno partecipato avrebbero dai 14 ai 16 anni.