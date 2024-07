Roma taccheggiatori in azione all’Esquilino | fermati dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 luglio 2024) Furti nei negozi del centro,arrestano due ladri stranieri. Avevamo rubato vestiti e vari cosmetici, il fatto. Furto, arrestati due ladri dai– (ilcorrieredellacitta.com)Lo scorso pomeriggio, in un negozio in via Gioberti, nel quartiere Esquilino a, due cittadini peruviani di 31 e 54 anni, sono statidal personale di vigilanza mentre tentavano di lasciare il negozio con addosso alcuni capi d’abbigliamento e prodotti cosmetici, del valore complessivo di 280 euro, a cui erano stati tolti i dispositivi antitaccheggio. L’addetto alla sicurezza, dopo averli, ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti idella StdiPiazza Dante che hanno identificato i due soggetti, restituito la merce al negozio e poi li hanno condotti in caserma.