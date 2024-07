Rissa tra giovanissimi a Portici 18enne armato di pistola | Lite per una partita a carte

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di martedì 9 luglio 2024)– Questa notte i carabinieri della stazione dihanno arrestato perundi San Giorgio a Cremano e denunciato per lo stesso reato altri 5 giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni. Divisi in due gruppi si sarebbero fronteggiati in piazza San Ciro, dopo che ilarrestato avrebbe colpito al volto uno dei contendenti con il calcio di una. L’arma, poi sequestrata dai Carabinieri intervenuti per sedare la, è una revolver cal.38, con 3 proiettili nel tamburo. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei militari, la miccia sarebbe stata accesa durante una. Dovranno tutti rispondere diaggravata. Il giovane finito in manette e poi ai domiciliari, risponderà al giudice anche di lesioni personali, porto abusivo di armi e detenzione di arma clandestina.