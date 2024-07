Riqualificazione del mercato Se ne parla in Consiglio comunale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) "Era prevista entro la fine di ottobre 2023, ma a oggi ladelcittadino non risulta essere stata completata, provocando ulteriori disagi e influendo negativamente sulla redditività di quelle imprese che continuano ad investire neldi Legnano": è a partire da questa considerazione che in occasione deldi stasera i consiglieri di Fratelli d’Italia, primo firmatario Stefano Carvelli, torneranno alla carica con un’interrogazione per avere lumi sulla situazione delcittadino e una mozione, che punta alla riduzione del canone mercatale sino a quando non verrà ultimata la. La "questione" è da tempo in testa alle richieste fatte dal gruppo di Fratelli d’Italia all’amministrazionee in occasione deldel 23 maggio dello scorso anno, presenti in aula anche alcuni rappresentanti delle attività commerciali del, era stata l’approvazione unanime di una mozione presentata dal Gruppo Consiliare di Fdi a impegnare gli amministratori a completare il percorso dientro la fine di ottobre 2023.