Ricoverato dopo una lite 55enne muore in ospedale | indagini in corso attesa per l’autopsia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 9 luglio 2024) Matteo Usai, 55 anni, residente a Giba, in Sardegna, era statoper tre settimaneuna violentacon un altro uomo. Le sue condizioni, inizialmente non gravi, sono peggiorate e ilè morto sabato 6 luglio. Sul corpo verrà eseguita l'autopsia per chiarire cosa abbia causato il decesso. .