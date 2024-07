Recuperato un cavallo in località Altino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Nella mattinata di ieri una squadra di vigili del fuoco di Ascoli Piceno ed un elicottero del Nucleo di Pescara hanno operato in sinergia per il recupero di un, insui monti Sibillini, nel comune di Montemonaco. L’animale si era allontanato dal branco fino a raggiungere un’altitudine di circa 1600 metri. Non era poi riuscito a ritrovare il sentiero per riscendere di quota e da circa un mese non rientrava in stalla. Una volta individuato, è partita l’operazione di salvataggio. Prima di essere imbragato dai pompieri a terra, che lo avevano raggiunto dopo un cammino di circa due chilometri, era stato sedato da un veterinario. Successivamente ci ha pensato l’equipaggio del Drago a riportarlo alla base.