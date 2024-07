Ragazzo trascinato via dalla corrente del torrente Masino

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 9 luglio 2024) (Adnkronos) – Unè statooggidela Cataeggio in provincia di Sondrio. La scomparsa del giovane, che risulta disperso, oggi, martedì 9 luglio poco dopo le 14. A lanciare l'allarme e a far scattare le ricerche sono stati altri ragazzi che sono riusciti a portare in salvo un .