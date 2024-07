Questo è un sogno Paolini travolge Navarro e va in semifinale | il colpo pazzesco | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) L'azzurraapproda per la prima volta alle semifinali del singolare femminile di Wimbledon dominando nei quarti l'americana Emma. La 28enne di Bagni di Lucca, n.7 del ranking Wta si è imposta nettamente 6-2, 6-1 in meno di un'ora sulla statunitense, n.17 Wta che aveva vinto le tre le sfide precedenti con l'azzurra, tutte disputate sul cemento negli ultimi nove mesi. Per entrambe si trattava del prima volta tra le migliori otto ai "the Championships". Ora lase la vedrà incon la croata Donna Vekic, n.37 Wta, che nei quarti ha superato in rimonta la sorprendente neozelandese Lulu Sun, n.123 del ranking, partita dalle qualificazioni. "È tutto incredibile. È bellissimo vincere così incampo. Sono talmente contenta di essere inche non so cosa dire", ha affermato la