Prima di andare in vacanza solitamente si prende appuntamento col parrucchiere Ma cosa non fare? Attenzione a questi 5

(Di martedì 9 luglio 2024)daldi partire è un grande classico maai colpi di testa, detatti o meno dal caldo:diin, meglio cautela. Per esempio, questo non è il momento adatto per decolorare la chioma né per provare la tanto agognata frangia, né per lanciarsi su tagli azzardati. Meglio lasciare tuttiesperimenti al rientro dalle vacanze, per iniziare bene la stagione nuova. Capelli, i tagli di tendenza del 2024.