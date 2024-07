Porto di armi traffico di droga e violazione di domicilio | cinque denunciati a Mantova

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – I Carabinieri dihanno denunciato a piede liberopersone di origine straniera, senza fissa dimora e irregolari sul territorio Nazionale per produzione,e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti,diin concorso edie/o oggetti atti ad offendere in concorso. I militari sono stati allertati da un 25enne romeno che doveva scontare la misura cautelare degli arresti domiciliari; su sua richiesta si sono recati presso la sua abitazione sorprendendo iuomini all'interno dell'appartamento, presneti contro la sua volontà. Nella disponibilità deisono stati trovati un cutter con una lama di 10 centimetri, un grosso coltello da cucina con una lama di 20 centimetri e numerosi involucri in plastica contenenti un totale di 63,57 grammi di cocaina.